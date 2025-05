Calciomercato Milan, quale futuro per Zeroli? La rivale in Serie A ci pensa

Kevin Zeroli, centrocampista del Milan, potrebbe rimanere in Serie A in vista della prossima stagione. Il mediano rossonero, che ha spesso giocato con l'Under 23 nel corso di questa annata, a gennaio è stato ceduto in prestito al Monza. Il club brianzolo, inizialmente, avrebbe preferito prendere Francesco Camarda, ma all'ultimo c'è stato un dietrofront. A quel punto Adriano Galliani ha chiesto che almeno si potesse trasferire l'altro talento classe 2005. Al termine del campionato dovrebbe fare ritorno al Diavolo, anche se non è così scontata una sua permanenza.