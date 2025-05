Milan-Monza, hai visto che Camarda! Ora c’è un errore da non ripetere

Milan-Monza 2-0, si chiude con una vittoria la stagione nefasta e fallimentare dei rossoneri. La squadra di Sergio Conceicao vince grazie ai gol di Gabbia e Joao Felix nella ripresa, ma lo fa in un clima surreale: San Siro fischia, protesta dopo la manifestazione di Curva Sud e tifosi nel pomeriggio. Chi ha cambiato la partita contro i biancorossi è stato Francesco Camarda. Il giovane attaccante è entrato al posto di Jovic e ha dato frizzantezza alla squadra. Non è un caso che i gol e le occasioni siano arrivate con la punta italiana in campo. Ecco le sue pagelle dai maggiori quotidiani sportivi italiani in edicola. PROSSIMA SCHEDA