Milan, Tare il direttore sportivo? Spunta il retroscena su Camarda e Liberali

Il Milan potrebbe cambiare molto in estate e il primo cambio potrebbe essere all'orizzonte. Secondo le ultime di mercato, i rossoneri dovrebbero chiudere per il nuovo direttore sportivo entro la conclusione di questa stagione. Il nome in pole è quello di Igli Tare, ex DS della Lazio, e ormai ad un passo dal diventare un nuovo dirigente rossonero.