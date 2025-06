Calciomercato Milan, rivoluzione con Allegri? Ecco i possibili cambi

Calciomercato Milan, oggi inizia ufficialmente la sessione estiva con la finestra speciale per il Mondiale per Club, che si chiuderà il prossimo 10 giugno. Già tantissimo lavoro da fare per Igli Tare e Massimiliano Allegri (nuovo DS e nuovo allenatore). Dopo il repentino cambio in panchina, si sta pensando ai piani futuri del club. I rossoneri potrebbero cambiare molto in estate: si parla di almeno due colpi per reparto, senza pensare alle possibili cessioni. Ecco le ultime novità di mercato con i tanti rumors sul Milan. PROSSIMA SCHEDA