Calciomercato Milan, Udogie il favorito: Allegri ha un sogno

Calciomercato Milan, i rossoneri pronti alla rivoluzione difensiva per Allegri: il favorito sulla fascia è Udogie con un sogno per Max

Massimiliano Allegri, come scrive 'La Gazzetta dello Sport', ha in un mente chiaramente come risolvere uno dei principali difetti del Milan di questa passata stagione: la difesa e la fase difensiva. Oltre al lavoro sul campo, sarà necessario il calciomercato con tanti colpi visto che Thiaw e Tomori sarebbero in bilico, e sugli esterni nessuno sembrerebbe essere certo di restare (Theo Hernandez, Emerson Royal e Florenzi tutti in partenza). Secondo la rosea, il Milan potrà puntare su pochi acquisti, ma di qualità, non scommesse.