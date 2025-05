Calciomercato Milan, Udogie il post Theo? L'agente: 'Sfido chiunque a ...'

Calciomercato Milan, una delle priorità di Tare (prossimo direttore sportivo rossonero) sarà quello di capire cosa fare con i giocatori in scadenza di contratto nel 2026. Tra questi c'è Theo Hernandez. Il futuro del francese resta ancora in bilico. Per questo si iniziano a fare nomi su possibili giocatori che ne possano prendere il posto in caso di cessione estiva. Destiny Udogie potrebbe essere l'obiettivo di calciomercato del Milan. Il terzino italiano ha appena trionfato con il Tottenham in Europa League giocando da titolare in finale. L'agente del terzino, Stefano Antonelli, ha parlato a 'Tuttomercatoweb' spaventando il Milan. Ecco le sue parole.