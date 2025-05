Milan, Theo Hernandez diverso senza Maldini: e su Reijnders ...

Come scrive 'Tuttosport', la cessione di un big come Reijnders verrebbe vista male dai tifosi del Milan. Su Theo Hernandez e Maldini...

Come scrive 'Tuttosport', la cessione di un big come Tijjani Reijnders non verrebbe accettata dalla piazza rossonera, che avrebbe già messo nel mirino il modus operandi del club e della dirigenza del Milan. Secondo il quotidiano, se proprio dovesse arrivare un sacrificio, la dirigenza vorrebbe cedere il cartellino di Theo Hernandez. A gennaio, quando il Como offrì 40 milioni per il terzino, Furlani aveva dato il via libera, con il giocatore che avrebbe rifiutato.