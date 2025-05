Calciomercato Milan, Reijnders ceduto per il bilancio. La possibile cifra

Come scrive 'Il Corriere dello Sport', la stagione fallimentare del Milan porterà strascichi anche nel futuro: per la prima volta dopo due anni in utile, infatti, il club chiuderà in negativo l'esercizio in corso; si registrerà un divario negativo tra costi e ricavi di circa 25 milioni di euro, a cui andrà aggiunto il guadagno di circa 80 milioni di euro sfumato per la mancata partecipazione alla prossima Champions League o alle coppe europee in generale. La soluzione, secondo il quotidiano, arriva dal calciomercato col possibili addio di Tijjani Reijnders.