Calciomercato Milan, Reijnders vicino all’addio: ecco la cifra della sua cessione

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, Milan e Manchester City sarebbe in trattativa avanzata per la cessione di Reijnders

Dopo una stagione deludente, i tifosi del Milan rischiano di vedere avverare un altro incubo. Ormai lo sappiamo da settimane, il Manchester City punta forte su Tijjani Reijnders per il post-De Bruyne e la trattativa sta entrando nel vivo. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, infatti, il club inglese e il Milan sarebbero già in una fase avanzata dell'affare.

Già, poiché la società rossonera, senza i ricchi introiti della Champions League, sembra destinata a cedere uno dei suoi pezzi migliori. I rumors avevano già indicato Reijnders come uno dei candidati "sacrificabili" e adesso quella che appariva solo come un'ipotesi rischia di diventare realtà. Nelle casse rossonere dovrebbero così entrare almeno 60 milioni di euro, ma per stabilire una cifra precisa, con tanto di bonus, bisognerà attendere ancora.