Come scrive Calciomercato.com, Igli Tare avrebbe spostato il progetto del Milan con un piano chiaro sul calciomercato: puntare sugli italiani. Presto dovrebbe iniziare la ricerca dei giocatori giusti in condivisione con Moncada. In difesa tre possibili piste: Leoni del Parma, Coppola del Verona e Comuzzo della Fiorentina. Quest'ultima sarebbe quella più complessa in assoluto. Per la fascia sinistra il nome sarebbe quello di Udogie del Tottenham. A centrocampo Ricci e non solo.