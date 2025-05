Calciomercato Milan, Coppola sfuma? C’è un grosso pericolo

Il Milan potrebbe cambiare moltissimo in estate, specialmente in difesa. Secondo gli ultimi rumors di calciomercato , Tomori potrebbe tornare in Premier League, mentre Thiaw potrebbe tornare in Germania. A quel punto, ai rossoneri, servirebbero almeno altri due difensori centrali. Tra gli obiettivi di calciomercato ci sarebbero Diego Coppola , giovane difensore centrale che sta facendo benissimo al Verona. Fabrizio Romano, esperto di mercato, gela il Milan. Ecco il motivo.

"ESCLUSIVA: Il Brighton è interessato al difensore centrale dell'Hellas Verona Diego Coppola". Romano continua scrivendo che sono in corso i primi contatti. Secondo l'esperto di calciomercato ci sarebbero altri club interessati. "Il Brighton ha avviato le trattative per avere informazioni sul difensore italiano di 21 anni". Così scrive l'esperto. Per il Milan, interessato al giocatore, potrebbe essere un ostacolo molto grande da superare.