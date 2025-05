Milan, Chukwueze così si! Segnali in vista della Coppa Italia

Milan-Bologna 3-1, i rossoneri di Sergio Conceicao continuano con il loro trend stagionale: il Milan gioca sotto tono per gran parte della partita, subendo il gol di Orsolini all'inizio del primo tempo. Subita la rete, il Milan cambia completamente passo con i cambi, specialmente quello di Santiago Gimenez. L'attaccante messicano ha segnato una bellissima doppietta. Non solo la punta ex Feyenoord: chi ha dato uno sprint importante alla gara è stato Samuel Chukwueze, decisivo in due dei tre gol dei rossoneri. Ecco le sue pagelle dai maggiori quotidiani sportivi italiani in edicola. PROSSIMA SCHEDA