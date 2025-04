Calciomercato Milan, Mosquera o Coppola in difesa? La strategia

In difesa ci potrebbero essere dei dubbi importanti per il futuro. I rinnovi di Theo Hernandez e di Mike Maignan sarebbero in bilico e anche negli altri ruoli non ci sono certezze. Durante il calciomercato il Milan potrebbe dire addio a Fikayo Tomori e occhio alle voci di Malick Thiaw e di un possibile interesse del Leverkusen. Anche su Alex Jimenez ci sono dei dubbi visto che si dovrà parlare con il Real Madrid per capire il dà farsi. Possibile che anche Pavlovic saluti, visto l'interesse dei club turchi a gennaio. L'unico certo del posto sembrerebbe essere Gabbia . Chi potrebbe essere il colpo sul calciomercato?

Calciomercato Milan, doppio colpo Mosquera e Coppola? Le prospettive in difesa

Come scrive 'Tuttosport', in difesa il Milan starebbe monitorando due centrali di difesa: il 20enne Cristhian Mosquera del Valencia e il 21enne Diego Coppola del Verona. Come scrive il quotidiano sarebbe difficile ipotizzare che Tomori, già vicino all'addio a gennaio, resti. In Inghilterra ci sarebbe possibili soluzioni da 20 milioni di euro. E poi attenzione a Thiaw e Pavlovic. Il tedesco sarebbe finito nel mirino del Bayern Monaco, mentre il serbo, acquistato la scorsa estate, a inizio 2025 sarebbe stato contattato da Galatasaray e Fenerbahce. Per questo dovrebbe arrivare almeno un rinforzo nel reparto. Coppola sarebbe seguito costantemente e potrebbe essere perfetto per le liste. Mosquera costerebbe 30 milioni di euro, tanto, ma il Milan starebbe sul pezzo.