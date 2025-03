Calciomercato Milan, Mosquera nome mai tramontato: concorrenza folle

Il Milan, in vista della prossima sessione di calciomercato estiva, potrebbe rifarsi il look in difesa con l'innesto di Christian Mosquera, anche se dovrà affrontare una concorrenza folle. Già nel corso delle ultime finestre si era parlato di un suo possibile arrivo in rossonero in un reparto in cui erano previste anche delle uscite. A gennaio, infatti, sembrava essere ad un passo dall'addio Strahinja Pavlovic, direzione Fenerbahce, ma anche Fikayo Tomori non apparivo così sicuro di rimanere. A quel punto probabilmente il Diavolo avrebbe puntato totalmente sul centrale del Valencia.