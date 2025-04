Calciomercato Milan, occhio a Coppola: se dovesse partire Tomori...

Nella prossima sessione estiva di calciomercato , i rossoneri potrebbero essere sulle tracce di Diego Coppola . Il club di Via Aldo Rossi, infatti, sta monitorando vari difensori centrali emergenti: per la stagione 2025-2026 , il Milan vorrebbe prendere un giovane, possibilmente italiano di passaporto o di formazione calcistica. Anche per la questione liste. Ecco le ultime novità sul difensore del Verona .

Calciomercato Milan, Tomori ceduto? L'esperto: "Seguito con attenzione Coppola"

Niccolò Ceccarini, esperto di calciomercato, ha parlato della situazione Coppola, difensore del Verona che piacerebbe al Milan per il futuro. Ecco le sue parole a Tuttomercatoweb: "Per la difesa il Milan segue con particolare attenzione Coppola del Verona, Nazionale Under 21 è ormai alla terza stagione da titolare col Verona in Serie A. Una soluzione che i rossoneri stanno valutando nel caso dovesse andare via Tomori". Il Milan, quindi, potrebbe cambiare in difesa questa estate.