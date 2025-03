Mazzucato e Ceccarini: “Mercato estivo più breve? Una soluzione di buon senso”

“Sono state stabilite le date ma non ci sono indicazioni ad esempio sui contratti in scadenza, bisognerà capire se verrà fatta una deroga per questi calciatori per prolungare il tesseramento. Questa cosa dovrà essere regolata, o viene fatta un’estensione o un’anticipazione del termine iniziale del contratto. Le società hanno obblighi stringenti, non ci sono state al momento comunicazioni né dalla FIFA né dalla FIGC. Per gli operatori di mercato sarà un antipasto della sessione estiva, magari qualche società riuscirà a chiudere delle operazioni prima della sessione estiva. Confrontandoci anche con altri colleghi potrà essere un’occasione per capire come funziona una sessione di mercato più ristretta”.