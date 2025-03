Calciomercato Milan, per la difesa obiettivo Coppola: la situazione

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando delle possibili mosse del Milan nella prossima sessione estiva di calciomercato, ha spiegato come i rossoneri siano sulle tracce di Diego Coppola. Il club di Via Aldo Rossi, infatti, sta monitorando vari difensori centrali emergenti: per la stagione 2025-2026, il Milan vorrebbe prendere un giovane, possibilmente italiano di passaporto o di formazione calcistica. Anche per la questione liste.