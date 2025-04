"Ci sono alcuni errori individuali ma non sono in difesa". Così Sergio Conceicao, allenatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' nel post partita di Milan-Fiorentina 2-2. Il portoghese aggiunge: "Sinceramente c'è qualche comportamento che stiamo cercando di migliorare e di lavorarci. Ci sono delle cose che si imparano da ragazzini". Passaggio molto significativo sulla squadra e non è la prima volta che Conceicao parla di errori basilari del suo Milan, poi si prende le colpe: "Il responsabile sono io, perché sono io l'allenatore". Anche a 'DAZN' ha parlato dell'approccio della partita: "L'approccio alla partita non è stato buono. Abbiamo fatto degli errori incredibili. Non è una questione di qualità tecnica, ma di approccio alla partita, di mentalità. Siamo entrati male". VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA>>>