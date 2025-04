Milan-Fiorentina, Conceicao si assume tutte le responsabilità: e sul suo futuro ...

"Ci sono alcuni errori individuali ma non sono in difesa. Sinceramente c'è qualche comportamento che stiamo cercando di migliorare e di lavorarci. Anche a Napoli è andata più o meno così. Stiamo lavorando per cercare di migliorare. Ci sono delle cose che si imparano da ragazzini. Noi sbagliamo anche tanti gol, creiamo tanto. L'approccio alla partita per me è stato brutto, non era quello che abbiamo preparato. Il responsabile sono io, perché sono io l'allenatore".