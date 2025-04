Pagelle Milan-Fiorentina 2-2: Maignan salva tutto, basta Musah

PAGELLE MILAN-FIORENTINA - Non si può neanche parlare di approccio sbagliato, ma dopo 10 minuti il Milan è sotto 2-0. I rossoneri avevano iniziato anche discretamente, ma Musah ha deciso di rovinare tutto regalando letteralmente il primo gol alla viola, anche se l'autogol porta la firma di Thiaw è il centrocampista statunitense a sbagliare tutto. La partita sembra rovinata per una squadra mentalmente instabile e, infatti, poco dopo Kean raddoppia. Nonostante ciò, il Milan torna a giocare discretamente e accorcia con Tammy Abraham; subito dopo Musah lascia il campo. Il primo tempo continua con i rossoneri che cercano di fare la partita, ma creano molto poco. La ripresa inizia con rabbia e furore agonistico per il Milan, che inizia anche a creare tanto. Arriva infatti il gol del pareggio con Jovic, ma poi invece che assaltare per vincere i rossoneri si spengono un po'. Maignan salva il risultato più volte e sul finale quasi arriva la beffa: annullato a Dodo un gol per fuorigioco.