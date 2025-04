Alza il livello in modo considerevole David De Gea, che al 56' mette a segno una doppia parata prima su Tijjani Reijnders in controtempo e poi su Christian Pulisic da due passi. Rafael Leao cade a terra in area dopo una spinta di Marin Pongracic e, dopo aver applaudito Giovanni Ayroldi per non avergli concesso il penalty, si prende il cartellino giallo, così come lo statunitense per un fallo a centrocampo. Al 59' il doppio cambio della Fiorentina con gli ingressi di Lucas Beltran e Cher Ndour per Albert Gudmundsson e Danilo Cataldi.

Jovic ancora in rete dopo il gol con il Napoli — Dopo la rete segnata al Napoli va ancora in gol Luka Jovic, lanciato in profondità dalle retrovie da Youssouf Fofana approfittando di uno svarione difensivo della Fiorentina. La sua conclusione beffa David De Gea, che successivamente viene anche ammonito per perdita di tempo. Al 68' Moise Kean ha una grandissima occasione per riportarsi sul 3-2, ma Mike Maignan compie un miracolo e alza il muro.

Raffaele Palladino cambia al 72', togliendo Marin Pongracic e Fabiano Parisi per Pietro Comuzzo e Michael Folorunsho. Un minuto più tardi è ancora David De Gea a fare il miracolo su una conclusione ravvicinata di Theo Hernandez. Il portiere della Fiorentina poi si ripete su Santiago Gimenez, con un intervento pulito addirittura fuori area.

Sérgio Conceicao propone all'80' un triplo cambio, togliendo Christian Pulisic, Youssouf Fofana e Santiago Gimenez per Warren Bondo, Joao Felix e Samuel Chukwueze. 2' più tardi nel giro di pochi secondi arriva una doppia occasione. Prima Moise Kean incoccia di testa senza impensierire Mike Maignan, poi Theo Hernandez conclude alto sopra la traversa. L'ultimo cambio dei viola è Yacine Adli per Rolando Mandragora all'87'. All'89' Dodo segna un gol bellissimo in controbalzo, ma era partito in posizione di fuorigioco e quindi viene annullato. In pieno recupero veementi proteste di Raffaele Palladino, che viene espulso da Giovanni Ayroldi. E il match si conclude così sul 2-2.