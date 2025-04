E non finisce qui. Perché al 10' Dodo sgasa sulla destra, pesca in mezzo Moise Kean, che tutto solo la deposita in rete a porta quasi sguarnita. E in men che non si dica i rossoneri si trovano sotto 0-2. Dopo un momento di apprensione per Tammy Abraham, rimasto a terra per qualche decina di secondi, le squadre riprendono il gioco ed è la Fiorentina a rendersi ancora pericolosa. Merito di Albert Gumundsson, che conclude da fuori, trovando però l'attenta risposta di Mike Maignan.