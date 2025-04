Calciomercato Milan, Comuzzo e Chiesa nel mirino? La figura di Moncada potrebbe essere decisiva per le possibili mosse future dei rossoneri

Geoffrey Moncada avrebbe avviato i primi contatti esplorativi con l’agente di Comuzzo. Questa, secondo Calciomercato.com, potrebbe essere una delle prime mosse del Milan in vista della prossima sessione di calciomercato. I rossoneri, infatti, vorrebbero chiudere un paio di colpi italiani e Comuzzo potrebbe essere il colpo perfetto, visto che sia Tomori che Thiaw potrebbero salutare il Milan in estate. La Fiorentina a gennaio rifiutò 30 milioni di euro, da capire quale sarà la posizione della Viola. Non solo Comuzzo nel mirino di Moncada.