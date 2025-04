Milan, Moncada resta o se ne va? Ecco la verità sul futuro. E sul ruolo ...

Uno dei temi di più stretta attualità è il futuro di Geoffrey Moncada al Milan . Negli ultimi mesi si è detto di tutto in merito al club rossonero, persino si è ipotizzato un possibile addio di Zlatan Ibrahimovic . In questi discorsi è stato coinvolto anche l'ex Monaco , che ha alternato, bisogna dirlo, mosse vincenti ad altre decisamente molto meno azzeccate. Ma cosa ne sarà del francese nel corso della prossima stagione? Tenuto conto che, come noto, i rossoneri aggiungeranno una pedina allo scacchiere dirigenziale, con l'innesto del direttore sportivo, chiunque sia. Le ultime notizie in merito le hanno fornite i colleghi di 'calciomercato.com'.

Milan, Moncada e un futuro in bilico: ritorno al passato? Ecco cosa filtra

Secondo quanto riferito a tal proposito, in un momento come questo ci sarebbe la certezza della permanenza di Geoffrey Moncada anche per la prossima stagione. Sarebbe stato lo stesso Giorgio Furlani a ribadire la fiducia nell'ex Monaco nell'ultimo incontro a New York con Gerry Cardinale. Quello che potrebbe cambiare è il suo ruolo nell'annata che verrà. Dovrebbe infatti tornare al passato e quindi a rivestire l'incarico di direttore dell'area scouting che aveva già avuto fino al 2023. Questo perché ha dimostrato di sapersi muovere molto meglio in quelle vesti.