Calciomercato Milan, Comuzzo e Lucca: doppio colpo? Ecco perché

Milan, in molti si aspettano una possibile rivoluzione in estate anche a livello di rosa. I rossoneri hanno fatto fatica a gestire la questione liste in queste stagioni, questo perché in rosa ci sono pochi italiani, soprattutto considerando la prima squadra. In questa stagione, ad esempio, Matteo Gabbia è stato l'unico che ha avuto occasioni importanti da titolare sia con Fonseca che con Conceicao. Gli altri italiani erano 'solo' i giovani del Milan Futuro e della Primavera. Dal calciomercato potrebbero arrivare due colpi importanti. Ecco quali.