Calciomercato Milan, sono tantissime le voci sul futuro dei rossoneri. Il club starebbe già programmando la prossima stagione sia a livello dirigenziale sia per quanto riguarda la panchina. Una volta scelti questi due tasselli, poi si dovrebbe pensare ai rinnovi e ai possibili colpi in entrata. Per quanto riguarda Sergio Conceicao: il portoghese potrebbe restare anche nella prossima stagione, ma servirà la Coppa Italia e una grandissima rimonta in campionato. In Serie A arriva proprio un primo grandissimo ostacolo, ovvero il Napoli di Antonio Conte. Una gara che entrambe devono assolutamente vincere per cercare di raggiungere gli obiettivi stagionali. Come detto il futuro potrebbe riservare molti cambiamenti. Vediamo quali sono i rumors di calciomercato sul Milan. PROSSIMA SCHEDA