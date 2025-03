Di Napoli sul match di domenica: “Gli azzurri hanno certezze e varianti tattiche vincenti”

Ospite nel pomeriggio di TMW Radio, ai microfoni di Maracanà, l'ex calciatore Arturo Di Napoli ha analizzato la sfida che attende il Milan domenica sera contro il Napoli , allenato da Antonio Conte . Un incontro che si preannuncia cruciale per entrambe le squadre, con il Milan alla ricerca di punti fondamentali per la corsa europea. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Il Napoli ha delle certezze, può variare sistema tattico ottenendo comunque risultati. Ha delle varianti che durante la gara può fare. Recuperare dei giocatori chiave ti permette di cambiare in corsa. In questo momento è una squadra che vedo più avanti di tutto l'Inter, ma il Napoli può variare in corsa e ottenere risultati".