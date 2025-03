Milan, chi in attacco contro il Napoli? Gimenez c’è, ma scalpita Abraham

Finalmente torna la Serie A. La sosta per le nazionali è conclusa e il Milan torna ad allenarsi in vista della delicata sfida di campionato contro il Napoli di Antonio Conte. Allo Stadio Diego Armando Maradona si affrontano due squadre dagli obiettivi diversi: i padroni di casa puntano a mettere ulteriore pressione all'Inter capolista, mentre gli ospiti cercano una vittoria per proseguire nella rincorsa al quarto posto. Sergio Conceicao può contare su tutti i suoi giocatori, escluso Emerson Royal per infortunio e Yunus Musah per squalifica, e sorride per il ritorno di Santiago Gimenez. Il centravanti ha superato il colpo rimediato con il suo Messico e punta a una maglia da titolare.