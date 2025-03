Milan , in molti si aspettano una possibile rivoluzione in estate anche a livello di rosa. I rossoneri hanno avuto molti problemi a livello di liste in queste ultime stagioni, questo perché in rosa ci sono pochi italiani nella prima squadra. In questa stagione, ad esempio, Gabbia, Calabria (andato al Bologna), Florenzi (infortunato fino a poco fa), Sportiello e Torriani (secondo e terzo portiere). Durante il mercato invernale è arrivato Riccardo Sottil che non è stato possibile aggiungere a gennaio (Gimenez, Felix e Walker le tre aggiunte). Gli altri italiani erano 'solo' i giovani del Milan Futuro e della Primavera. E' inevitabile pensare che la dirigenza rossonera, una volta deciso il prossimo ds e il prossimo allenatore, possa puntare sugli italiani. Si, ma chi?

Milan, Ricci e poi? Dall'Italia poche risorse anche sul mercato

L'Italia ha perso la possibilità di entrare nella top 4 della Nations League soffrendo contro una nazionale forte contro la Germania. Prendendo in esame i giocatori utilizzati da Spalletti, chi potrebbe davvero passare al Milan e avere un impatto dà subito tra i titolari? In porta Donnarumma che si è lasciato male e un ritorno sembra molto improbabile. Meret dovrebbe rinnovare con il Napoli, mentre Vicario gioca già titolare in Premier League. In difesa i centrali giocano tutti in squadre big: Bastani all'Inter, Buongiorno al Napoli, Calafiori all'Arsenal. Comuzzo sarebbe un investimento molto importante (si parlava già di 40 milioni a gennaio) e non sarebbe neanche sicuro della titolarità. In attacco Retegui e Kean sono due punte di valore, ma anche qui, il prezzo potrebbe essere molto elevato. Lucca e Raspadori? Al momento sarebbero delle alternative per i rossoneri. A centrocampo Tonali e Barella acquisti quasi impossibili. Casadei e Ricci del Torino sembrerebbero essere delle opzioni valide, specialmente il secondo, che potrebbe costare, ma potrebbe essere tra i pochi prendibili che potrebbe giocare titolare nel Milan. Resta il solito problema: per cercare una rivoluzione italiana, il Milan deve puntare sui suoi giovani cercando di farli crescere al massimo. I vari Camarda, Zeroli, Liberali e non solo. Per il Milan, Ricci sembrerebbe essere davvero l'unico colpo italiano impattante. Altri investimenti non avrebbero, almeno al momento, un impatto immediato tra i titolari.