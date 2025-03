Luca Diddi , tattico e match analyst, è stato ospite del canale di 'YouTube' di Carlo Pellegatti per parlare delle possibili mosse di calciomercato dei rossoneri in particolare a centrocampo. "Hjulmand-Fofana sarebbe stata la mediana perfetta per il Milan. Ovviamente il centrocampista varia a seconda dell'allenatore che prenderà il Milan. Un Cristante, ad esempio, potrebbe intrigare il Milan in un possibile scambio con la Roma".

Milan, Diddi (tattico) consiglia il colpo Helgason. Ecco i motivi. Su Ricci...

Poi Diddi da il nome di un centrocampista del Lecce: "Helgason potrebbe essere il giocatore adatto. E' un giocatore di qualità e di quantità, sta facendo molto bene, il costo sta aumentando. Prima lo portavi via con 10 milioni ora non so. Potrebbe essere l'alternativa perfetta per Tijjani Reijnders, sono due centrocampisti molto simili. Ha gamba, senso del gol, inserimento. Potrebbe essere un ottimo investimento per il Milan".