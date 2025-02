Luca Diddi, tattico e match analyst, è stato ospite di Carlo Pellegatti. Le parole sul Milan e in particolare su Alex Jimenez e Riccardo Sottil

Il Milan ha cambiato moltissimo durante il calciomercato invernale con cinque nuovi arrivi, di cui tre arrivati nell'ultimo giorno disponibile. Luca Diddi, tattico e match analyst, è stato ospite del canale di 'YouTube' di Carlo Pellegatti per commentare la partita tra Milan e Roma e le mosse sul mercato dei rossoneri. Prima un commento su Alex Jimenez. "Ha una caratteristica, la capacità di aggressione sull'avversario in prima pressione migliore di tutta la rosa del Milan in questo momento. E' l'erede di Saelemaekers, sarà il nuovo Saelemaekers".