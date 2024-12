Milan, Diddi (tattico): “Fonseca ha avuto paura”. Un dato sorprendente

"Dai dati della lega della Serie A, il Milan ha avuto un posizionamento medio nell'arco dei novanta minuti tutti nella propria metà campo. Fino a che il Milan stava con Pulisic, Pulisic era il più alto. Senza di lui i rossoneri si sono abbassati talmente tanto che Morata ha avuto la posizione media nella metà campo del Diavolo. L'Atalanta, invece, era tutta nel campo del Milan. Può nascere da due fattori: l'allenatore che vuole la squadra così per difendere e ripartire, ma il Milan con Pulisic non mi aveva dato questa impressione. Anzi, voleva giocarsela alla pari. Con Loftus-Cheek hai modificato l'impostazione con cui hai lavorato in settimana. Il Milan si è abbassato anche perché non trovava le distanze: mettendo Loftus-Cheek ti sei abbassato di tuo. Mettendo Chukwueze a destra attacchi più sull'esterno. Secondo me Fonseca ha avuto paura e ha preferito fare una squadra più accorta". LEGGI ANCHE: Milan-Stella Rossa, probabili formazioni: chi al posto di Pulisic? Fonseca prepara...