Pellegatti: “Milan, la Champions è fantascienza. Ora solo la Coppa Italia per salvarci”

"Ora dobbiamo vincere quella ed è lì, poi dobbiamo vedere dei cambiamenti, essere degli strateghi e non dei tattici." Pellegatti ha poi spostato l'attenzione sulla finale di Coppa Italia, indicandola come l'unica via per dare un senso a una stagione altrimenti deludente. La vittoria del trofeo nazionale rappresenterebbe un parziale riscatto e, soprattutto, garantirebbe l'accesso alla prossima Europa League.

Tuttavia, l'analisi di Pellegatti non si è fermata al mero risultato sportivo. Il giornalista ha sottolineato la necessità di un profondo cambio di mentalità e di strategia da parte della dirigenza rossonera per il futuro. L'invito a essere "strateghi e non tattici" suggerisce una critica velata a scelte passate e presenti, auspicando una visione più ampia e a lungo termine per il bene del club.

In sintesi, Carlo Pellegatti dipinge un quadro chiaro: per il Milan, la Champions League è ormai un miraggio irrealizzabile. L'unica speranza per salvare la stagione risiede nella conquista della Coppa Italia. Ma al di là del risultato sul campo, urge un cambio di rotta a livello strategico per riportare il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo.