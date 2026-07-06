Brutte notizie per il Milan: Lotito ha rifiutato la prima offerta dei rossoneri per Mario Gila...
Calciomercato Milan, Gila il nome giusto per la difesa rossonera?
Primo scoglio nella trattativa che potrebbe far arrivare a Milano Mario Gila. Il primo approccio ufficiale del Milan per il difensore spagnolo è stato rispedito tranquillamente al mittente da parte della Lazio, che ha giudicato l'offerta rossonera non congrua rispetto al valore del cartellino reale.
Calciomercato Milan, rifiutata l'offerta per GilaSecondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, l'intermediario dell'operazione, ovvero la gente del calciatore Alejandro Camaño, è sbarcato a Roma proprio per presentare la proposta del club rossonero e avviare il dialogo con la dirigenza del club capitolino. La risposta di Lotito però è stata negativa.
Il club biancoceleste, infatti, non ha intenzione di fare sconti, complice c'è anche la percentuale pari al 50% della futura rivendita che spetterebbe al Real Madrid.
- La richiesta della Lazio: per dare l'ok, Lotito chiede 30 milioni di euro.
- La strategia del Milan: i rossoneri, forti di un accordo totale con il calciatore, dovranno limare la distanza residua, alzando la parte fissa
Le parti si raggiorneranno nelle prossime ore. Nonostante il no, il Milan vuole portare a termine la trattativa, aggiudicandosi il talento spagnolo.
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