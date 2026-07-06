A partire da domani prenderà il via la campagna abbonamenti per la stagione 2026/27. Di seguito tutti i dettagli
Milan, oltre 70 milioni per una riserva come Gonçalo Ramos: scelta giusta o azzardata?
Finalmente la nuova stagione rossonera è alle porte e con essa, ritorna anche la tanto attesa presenza allo stadio: Il Milan lancia ufficialmente la campagna abbonamenti per la stagione 2026/27. Il Club rossonero ha scelto di farlo con una colonna sonora particolarmente significativa: nel video di presentazione infatti si gioca con "L'Appuntamento" di Ornella Vanoni, artista milanese e milanista doc, che apre il video con la celebre strofa "ho sbagliato tante volte e lo so già…". Un messaggio che racconta il rapporto tra il Milan e i suoi tifosi con la consapevolezza che, nonostante le difficoltà, l'appuntamento tra il club e la propria gente non si spezzerà mai.
L'80% degli abbonati rossoneri è fedele da almeno 5 anni, indice proprio di tale legame indissolubile, mentre un abbonato su 5 ha meno di 30 anni, testimonianza di un una passione che raccoglie più generazioni. In termini di provenienza, invece, il 95% degli abbonati proviene da Svizzera o Italia, dato che diminuisce sensibilmente durante il giorno della partita a causa dei molti tifosi stranieri in "visita" a San Siro.
Prezzi e modalità dell'abbonamentoPer la terza stagione consecutiva i prezzi dell'abbonamento resteranno invariati, proponendo però due soluzioni distinte: un abbonamento "Classic", che includerà tutte le partite di Serie A e 4 cessioni di biglietto (con cambio nominativo) a disposizione, il tutto a partire da 15,70 € a partita.
L'abbonamento Plus, invece, aggiunge alle gare di campionato anche le 4 partite casalinghe di Europa League, con un prezzo a partita che scende a 14,10 € a causa del maggior numero di partite: La differenza di prezzo tra i due abbonamento si aggira intorno ai 30-40 € in più per il Plus, soluzione interessante per chi intende presenziare anche durante gli impegni europei dei rossoneri.
Novità e limitazioniLa novità assoluta di questa stagione però sarà il prodotto dedicato esclusivamente ai Milan Club: l'abbonamento speciale prevederà infatti un maggior numero di cambi nominativi rispetto all'abbonamento standard. La soluzione è stata pensata per venire incontro a chi gestisce gruppi organizzati di tifosi.
Sul fronte tecnologico arriva la nuova app MyTickets: raccoglierà in un unico spazio biglietti e abbonamenti, rendendo più semplice ed immediata la gestione degli stessi per l'utente, ottimizzandone l'utilizzo. Un passo propedeutico anche alla gestione del futuro nuovo stadio rossonero, che eccellerà in termini di tecnologia e modernità.
Per quando riguarda le limitazioni, da segnalare che al secondo blu permane il divieto di cambio nominativo: una scelta non solo del Milan ma frutto di raccomandazioni e indicazioni della Procura, che ha suggerito di mantenere questo limite attivo anche per la prossima stagione per motivi di sicurezza.
Le tempisticheLa vendita ufficiale aprirà domani alle ore 10:00. L'obiettivo del Club è quello di confermare i 35mila abbonati della scorsa stagione, mantenendo così la continuità con i risultati ed il percorso intrapreso negli ultimi anni.
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