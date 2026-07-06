Finalmente la nuova stagione rossonera è alle porte e con essa, ritorna anche la tanto attesa presenza allo stadio: Il Milan lancia ufficialmente la campagna abbonamenti per la stagione 2026/27. Il Club rossonero ha scelto di farlo con una colonna sonora particolarmente significativa: nel video di presentazione infatti si gioca con "L'Appuntamento" di Ornella Vanoni, artista milanese e milanista doc, che apre il video con la celebre strofa "ho sbagliato tante volte e lo so già…". Un messaggio che racconta il rapporto tra il Milan e i suoi tifosi con la consapevolezza che, nonostante le difficoltà, l'appuntamento tra il club e la propria gente non si spezzerà mai.

L'80% degli abbonati rossoneri è fedele da almeno 5 anni, indice proprio di tale legame indissolubile, mentre un abbonato su 5 ha meno di 30 anni, testimonianza di un una passione che raccoglie più generazioni. In termini di provenienza, invece, il 95% degli abbonati proviene da Svizzera o Italia, dato che diminuisce sensibilmente durante il giorno della partita a causa dei molti tifosi stranieri in "visita" a San Siro.

Prezzi e modalità dell'abbonamento

Per la terza stagione consecutiva idell'abbonamento resterannoproponendo però due soluzioni distinte: un abbonamento "che includerà tutte le partite die 4 cessioni di biglietto (con cambio nominativo) a disposizione, il tutto a partire da

L'abbonamento Plus, invece, aggiunge alle gare di campionato anche le 4 partite casalinghe di Europa League, con un prezzo a partita che scende a 14,10 € a causa del maggior numero di partite: La differenza di prezzo tra i due abbonamento si aggira intorno ai 30-40 € in più per il Plus, soluzione interessante per chi intende presenziare anche durante gli impegni europei dei rossoneri.

Novità e limitazioni

La novità assoluta di questa stagione però sarà il prodotto dedicato esclusivamente ail'abbonamento speciale prevederà infatti un maggior numero dirispetto all'abbonamento standard. La soluzione è stata pensata per venire incontro a chi gestisce gruppi organizzati di tifosi.

Sul fronte tecnologico arriva la nuova app MyTickets: raccoglierà in un unico spazio biglietti e abbonamenti, rendendo più semplice ed immediata la gestione degli stessi per l'utente, ottimizzandone l'utilizzo. Un passo propedeutico anche alla gestione del futuro nuovo stadio rossonero, che eccellerà in termini di tecnologia e modernità.

Per quando riguarda le limitazioni, da segnalare che al secondo blu permane il divieto di cambio nominativo: una scelta non solo del Milan ma frutto di raccomandazioni e indicazioni della Procura, che ha suggerito di mantenere questo limite attivo anche per la prossima stagione per motivi di sicurezza.

Le tempistiche

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La vendita ufficiale aprirà. L'obiettivo del Club è quello di confermare idella scorsa stagione, mantenendo così la continuità con i risultati ed il percorso intrapreso negli ultimi anni.Il Milan si prepara ad accogliere nuovamente i milanisti nella "Scala del Calcio": ora sarà da capire come