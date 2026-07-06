L'attesa ormai è ufficialmente finita e il nuovo corso del Milan è partito. Oggi, infatti, è iniziata l'avventura rossonera di Rúben Amorim: l'allenatore portoghese è sbarcato poco dopo le ore 14:00 a Milano e, dopo poco ore, ha già avuto il suo primissimo contatto con il mondo Milan visitando la sede di via Aldo Rossi.

Milan, ecco quando sarà la presentazione ufficiale di Amorim

Quello di oggi è stato solo un piccolo assaggio di quella che sarà la sua nuova casa per i prossimi anni. Il programma del nuovo allenatore, infatti, è già molto pieno: nella giornata di domani è prevista la sua prima visita a Milanello per perlustrare le strutture del centro sportivo esattamente ad una settimana dal raduno.

Il momento più atteso dei tifosi, però, è fissato per mercoledì 8 luglio: a partire dalle ore 15:00 Amorim siederà nella sala stampa di casa Milan per la conferenza di presentazione ufficiale, dove risponderà alle domande dei giornalisti per poi tracciare quelle che saranno le linee guida del suo nuovo Milan: dal modulo tattico alla richiesta sul calciomercato.

L'evento sarà trasmesso in diretta sui canali ufficiali del club, ma potrà essere seguito con la nostra solita live testuale sul sito di pianeta Milan.