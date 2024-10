Luca Diddi, ex match analyst del Verona ed esperto di tattica, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di un video pubblicato da Carlo Pellegatti sul proprio canale 'YouTube', soffermandosi sul Milan e sui meriti di Paulo Fonseca. In modo particolare ha spiegato come il lusitano abbia preso in mano la squadra e dopo il match contro la Fiorentina il gruppo lo ha seguito.