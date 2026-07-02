'La Gazzetta dello Sport' lancia il nome di Virgil Van Dijk per la difesa del Milan, ma è un'operazione realistica? L'analisi tecnica ed economica
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"Dopo Ramos il Milan sogna Van Dijk", titola così la 'Gazzetta dello Sport' sulla prima pagina dell'edizione di mercoledì 1° luglio 2026. Un possibile colpo di mercato che riaccenderebbe definitivamente l'entusiasmo dei tifosi rossoneri. L'operazione viene presentata come un "sogno", fortemente caldeggiato dal Senior Advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic, che avrebbe consigliato a Gerry Cardinale di fare un tentativo per il difensore olandese classe 1991. Dalle verifiche effettuate dalla nostra redazione, tuttavia, emerge come l'operazione per il centrale del Liverpool sia molto difficile, per non dire impossibile.
L'ingaggio proibitivo di Van Dijk al LiverpoolIl primo ostacolo per arrivare a Virgil Van Dijk è rappresentato dall'ingaggio percepito al Liverpool. In Inghilterra, il centrale olandese guadagna circa 12 milioni di euro netti a stagione: uno stipendio che il Milan non potrebbe garantirgli. Il calciatore più pagato della rosa rossonera, Rafael Leao, percepisce 'appena' 7 milioni all'anno. Inoltre, il contratto del classe 1991 con i 'Reds' andrà in scadenza a giugno del 2027. Difficile pensare che Van Dijk abbia intenzione di rinunciare all'ultima tranche dello stipendio faraonico che gli spetta a Liverpool.
Il fattore etàLa carta d'identità del giocatore potrebbe rappresentare un altro fattore determinante: Van Dijk compirà 35 anni il prossimo 8 luglio e si avvicina alla fase finale della sua carriera. Per quanto Modric abbia dimostrato al Milan che certi campioni non hanno età, pensare che il Diavolo possa investire su un calciatore over 35, al momento, è pura utopia. Il croato, infatti, è arrivato dal Real Madrid a parametro zero. Il Liverpool, invece, non ha intenzione di fare sconti per l'olandese e potrebbe chiedere al club rossonero una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro.
La smentita di Fabrizio RomanoA questi fattori si aggiunge la smentita di Fabrizio Romano, che nelle ultime ore ha raffreddato la pista.
“A me oggi risulta che Virgil van Dijk faccia parte al 101% dei piani del Liverpool. Il giocatore ha già parlato con Andoni Iraola e si confronta ogni giorno con la dirigenza dei Reds. Il club ha già perso diversi leader in questa sessione. È lo stesso identico motivo per cui non hanno liberato Alisson per la Juve. Sono già partiti Salah e Robertson: lo spogliatoio sta perdendo pezzi storici. Immaginate cosa significherebbe perdere anche van Dijk proprio nell'anno in cui arriva il nuovo allenatore. Non mi sento di far sognare i tifosi del Milan in questo momento. Sarebbe fantastico vederlo in Italia, ma oggi il Liverpool è assolutamente tranquillo”.
Il muro del Liverpool dopo aver perso KonatéAd inizio estate, il Liverpool ha già perso un altro perno della difesa. Dopo cinque stagioni in Inghilterra, Ibrahima Konaté si è trasferito al Real Madrid a parametro zero, creando un vuoto nella retroguardia dei 'Reds'. La cessione del centrale francese dovrebbe escludere l'uscita del compagno di reparto, che il nuovo allenatore Andoni Iraola considera un perno attorno a cui costruire la propria squadra. Unendo i puntini, l'ipotesi di vedere Virgil Van Dijk calcare il prato di San Siro con la maglia del Milan rischia di restare per sempre un sogno.
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