"Dopo Ramos il Milan sogna Van Dijk", titola così la 'Gazzetta dello Sport' sulla prima pagina dell'edizione di mercoledì 1° luglio 2026. Un possibile colpo di mercato che riaccenderebbe definitivamente l'entusiasmo dei tifosi rossoneri. L'operazione viene presentata come un "sogno", fortemente caldeggiato dal Senior Advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic, che avrebbe consigliato a Gerry Cardinale di fare un tentativo per il difensore olandese classe 1991. Dalle verifiche effettuate dalla nostra redazione, tuttavia, emerge come l'operazione per il centrale del Liverpool sia molto difficile, per non dire impossibile.

L'ingaggio proibitivo di Van Dijk al Liverpool

Il fattore età

La smentita di Fabrizio Romano

“A me oggi risulta che Virgil van Dijk faccia parte al 101% dei piani del Liverpool. Il giocatore ha già parlato con Andoni Iraola e si confronta ogni giorno con la dirigenza dei Reds. Il club ha già perso diversi leader in questa sessione. È lo stesso identico motivo per cui non hanno liberato Alisson per la Juve. Sono già partiti Salah e Robertson: lo spogliatoio sta perdendo pezzi storici. Immaginate cosa significherebbe perdere anche van Dijk proprio nell'anno in cui arriva il nuovo allenatore. Non mi sento di far sognare i tifosi del Milan in questo momento. Sarebbe fantastico vederlo in Italia, ma oggi il Liverpool è assolutamente tranquillo”.

Il muro del Liverpool dopo aver perso Konaté

Il primo ostacolo per arrivare aè rappresentatoIn Inghilterra, il centrale olandese guadagna circauno stipendio che ilnon potrebbe garantirgli. Il calciatore più pagato della rosa rossonera, Rafael Leao, percepisce 'appena' 7 milioni all'anno. Inoltre, il contratto del classe 1991 con i 'Reds' andrà in scadenza a giugno delDifficile pensare che Van Dijk abbia intenzione di rinunciare all'ultima tranche dello stipendio faraonico che gli spetta aLadel giocatore potrebbe rappresentare un altro fattore determinante:compiràil prossimo 8 luglio e si avvicina alla fase finale della sua carriera. Per quantoabbia dimostrato alche certi campioni non hanno età, pensare che il Diavolo possa investire su un calciatore over 35, al momento, è pura utopia. Il croato, infatti, è arrivato dal Real Madrid a parametro zero. Il, invece, non ha intenzione di fare sconti per l'olandese e potrebbe chiedere al club rossonero una cifra compresa tra iA questi fattori si aggiunge la smentita di, che nelle ultime ore ha raffreddato la pista.Ad inizio estate, ilha già perso un altro perno della difesa. Dopo cinque stagioni in Inghilterra,si è trasferito al Real Madrid a parametro zero, creando un vuoto nella retroguardia dei 'Reds'. La cessione del centrale francese dovrebbe escludere l'uscita del compagno di reparto, che il nuovo allenatoreconsidera un perno attorno a cui costruire la propria squadra. Unendo i puntini, l'ipotesi di vederecalcare il prato dicon la maglia delrischia di restare per sempre un sogno.