L'incontro con gli agenti ha dato i suoi frutti: il Milan ha preso la propria decisione sul futuro di Warren Bondo. Il giocatore lascerà Milano a titolo definitivo e il club rossonero ha fissato il prezzo del centrocampista classe 2003, di rientro dal prestito alla Cremonese. A svelarlo è stato Gianluca Di Marzio, tramite un post pubblicato sul proprio account X.

L'incontro a Casa Milan con gli agenti di Bondo

I numeri della stagione di Bondo alla Cremonese

In mattinata,, si è recato aper presentarsi alla nuova dirigenza e discutere del futuro del suo assistito. Intercettato dal nostro inviato, il procuratore che cura gli interessi del francese ha definito i colloqui "positivi", ma non ha voluto fornire ulteriori dettagli sul contenuto dell'incontro.Il centrocampista francese era stato acquistato daldurante la sessione invernale di mercato del 2025 dall'allora direttore tecnico Geoffrey Moncada , per un investimento complessivo di, bonus inclusi. La scorsa estate,ha lasciato ilin prestito per approdare alla, dove è retrocesso insieme ad un altro calciatore di proprietà del club rossonero: Filippo Terracciano.

I dati della sua stagione riflettono le difficoltà generali della squadra:

Presenze complessive : 28 partite disputate tra Serie A e Coppa Italia.

: 28 partite disputate tra Serie A e Coppa Italia. Minutaggio effettivo : 1.801 minuti trascorsi sul terreno di gioco.

: 1.801 minuti trascorsi sul terreno di gioco. Contributo offensivo: nessun gol e nessun assist all'attivo.

La richiesta dal Milan per Bondo

Warren Bondo può lasciare il @acmilan: per i rossoneri il centrocampista è cedibile e chiedono circa 8 milioni per la cessionehttps://t.co/4yzOMoquOW — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 2, 2026

Stando a quanto riferito da Di Marzio, la richiesta del Milan per Bondo dovrebbe aggirarsi intorno agli 8 milioni di euro. Una somma che genererebbe una minusvalenza nelle casse del club, ma che permette a potenziali acquirenti di farsi avanti. Al momento, non si registrano squadre interessate al centrocampista francese, ma la notizia del prezzo fissato dalla società rossonera può attirare nuovi ammiratori.