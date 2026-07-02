La dirigenza rossonera ha deciso, Warren Bondo lascerà il Milan in estate: ecco la richiesta per il centrocampista francese classe 2003
Milan, gli agenti di Bondo: "Incontro andato bene. Futuro? Non rilasciamo dichiarazioni"
L'incontro con gli agenti ha dato i suoi frutti: il Milan ha preso la propria decisione sul futuro di Warren Bondo. Il giocatore lascerà Milano a titolo definitivo e il club rossonero ha fissato il prezzo del centrocampista classe 2003, di rientro dal prestito alla Cremonese. A svelarlo è stato Gianluca Di Marzio, tramite un post pubblicato sul proprio account X.
L'incontro a Casa Milan con gli agenti di BondoIn mattinata, Malu Mpasinkatu, agente di Bondo, si è recato a Casa Milan per presentarsi alla nuova dirigenza e discutere del futuro del suo assistito. Intercettato dal nostro inviato Stefano Bressi, il procuratore che cura gli interessi del francese ha definito i colloqui "positivi", ma non ha voluto fornire ulteriori dettagli sul contenuto dell'incontro.
I numeri della stagione di Bondo alla CremoneseIl centrocampista francese era stato acquistato dal Monza durante la sessione invernale di mercato del 2025 dall'allora direttore tecnico Geoffrey Moncada, per un investimento complessivo di 15,5 milioni di euro, bonus inclusi. La scorsa estate, Bondo ha lasciato il Milan in prestito per approdare alla Cremonese, dove è retrocesso insieme ad un altro calciatore di proprietà del club rossonero: Filippo Terracciano.
I dati della sua stagione riflettono le difficoltà generali della squadra:
- Presenze complessive: 28 partite disputate tra Serie A e Coppa Italia.
- Minutaggio effettivo: 1.801 minuti trascorsi sul terreno di gioco.
- Contributo offensivo: nessun gol e nessun assist all'attivo.
La richiesta dal Milan per Bondo
Warren Bondo può lasciare il @acmilan: per i rossoneri il centrocampista è cedibile e chiedono circa 8 milioni per la cessionehttps://t.co/4yzOMoquOW— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 2, 2026
Stando a quanto riferito da Di Marzio, la richiesta del Milan per Bondo dovrebbe aggirarsi intorno agli 8 milioni di euro. Una somma che genererebbe una minusvalenza nelle casse del club, ma che permette a potenziali acquirenti di farsi avanti. Al momento, non si registrano squadre interessate al centrocampista francese, ma la notizia del prezzo fissato dalla società rossonera può attirare nuovi ammiratori.
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