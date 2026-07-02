Mattinata intensa in via Aldo Rossi. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, e come vi avevamo detto precedentemente, è andato in scena a Casa Milan un incontro molto importante tra la dirigenza rossonera e l'entourage di Ardon Jashari. Sul tavolo, ovviamente, il futuro del centrocampista svizzero.

Milan, arrivano novità sul futuro di Jashari

‼️ Il Milan ha ribadito agli agenti di Jashari che fa parte del progetto e Amorim vorrà valutarlo. Lo stesso farà Jashari per capire se sarà davvero importante per il nuovo Milan 🔴⚫️

Al momento si va avanti insieme, poi si vedrà più avanti 🔜@PianetaMilan — Stefano Bressi (@StefanoBressi) July 2, 2026

La linea del Milan sembra essere emersa in modo molto chiaro: il club ha voluto ribadire agli agenti del calciatore l'assoluta importanza del giovane all'interno del progetto rossonero, specialmente in vista del nuovo corso con. L'allenatore portoghese, infatti, vuole vederlo da vicino, valutandolo attentamente per poi vedere come inserirlo nello scacchiere tattico.

Discorso identico per quanto riguarda il calciatore, che vorrà capire sul campo quanto sarà centrale nel nuovo Milan. La volontà dei rossoneri è di tenerlo. Di conseguenza, le sirene provenienti da Bergamo, con l'Atalanta di Sarri in forte pressing sul giovane, non verranno prese in considerazione, almeno per il momento.