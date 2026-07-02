Il calciomercato del Milan entra nel vivo e si accende attorno alla figura di un centrocampista: Ardon Jashari. Nelle ultime settimane, le voci su un possibile interesse da parte dell'Atalanta si sono fatte sempre più forti, con i nerazzurri che hanno messo nel loro mirino sia lo svizzero che l'italiano Ricci. Proprio a conferma di quanto sia calda la situazione, in mattinata c'è stato un vertice lampo a casa Milan con gli agenti dell'ex Brugge.

Milan, quale sarà il futuro di Jashari?

La stagione complicata

A presentare negli uffici di casa Milan è stato, agente del calciatore, che ha voluto incontrare i vertici rossoneri per capire meglio la situazione del suo assistito. All'uscita di Casa Milan, l'entourage dello si è congelato dai giornalisti con un 'semplice' "", preferendo non rilasciare ulteriori dichiarazioni.Arrivato a Milano la scorsa estate al termine del braccio di ferro con Brugge, durato più di un mese, l'avventura al Milan di Jashari non è andata come previsto. Sulla sua prima annata ha pesato tantissimo il grave infortuno rimediato a fine agosto che lo ha costretto a rimanere lontano dal terreno di gioco per diversi mesi, frenando il suo ambientamento in italia.

AL rientro in campo, la strada per ritrovare la condizione migliore e una maglia da titolare si è rivelata molto in salita. Davanti a lui nelle gerarchie, infatti, si è posizionata la figura di Modric. Nonostante le difficoltà però, il centrocampista è riuscito comunque a collezionare circa 17 presente divise tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana.