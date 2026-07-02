Il Milan non si ferma. Archiviata l'operazione che portava a Goncalo Ramos, i rossoneri hanno spostato subito il mirino sul reparto arretrato.C'è da soddisfare anche qua una richiesta di Ruben Amorim, che per la sua difesa ha indicato il profilo perfetto: Goncalo Inacio dello Sporting Lisbona.

Milan, Amorim chiama Inacio

Il play per la difesa a tre

Come riferito dal Corriere Dello Sport, i contatti con il calciatore sono avviati, ma l'operazione si preannuncia davvero complessa. Sul tavolo è presente una clausola rescissoria da ben 60 milioni di euro, cifra che in ia Aldo Rossi sperano altamente di limare, almeno fino ai 40. Il centrale portoghese, dal canto suo, ha già espresso il suo forte gradimento per la destinazione rossonera, parlando direttamente con Amorim.Ma perchevuole per forza il calciatore? La risposta sta nelle sue caratteristiche tecniche. Nel 3-4-2-1, il centrale portoghese non farebbe solamente il difensore, ma un vero e proprio regista arretrato. Se analizziamo i suoi dati, il calciatore vanta delle percentuali altissime di passaggi riusciti e una grande pulizia nel far partire l'azione dal basso.

Ma i piani per la difesa non si fermano qui. L'idea della dirigenza è quella di regalare al tecnico portoghese non uno, ma ben due centrali con caratteristiche diverse.

Camarda e Comotto: la situazione

Altra questione molto importante in casa Milan è quella relativa al futuro di due giovani pedine:. Come vi avevamo riferito nella giornata di ieri, il club rossonero ha incontrato in sede gli agenti dei due calciatori, per parlare proprio del loro futuro.

Il piano del diavolo è chiaro: Amorim vuole giudicare i due giovani da vicino e testarli nelle amichevoli di precampionato. Solo dopo questa fase verrà presa una vera e propria decisione: tenerli in rosa o mandarli a giocare in prestito nuovamente per fare esperienza.

Il muro Redbird per Pulisic e il rinnovo di Terracciano

Arrivano ad un ultima questione, dall'Inghilterra sono arrivate delle forti voci riguardanti un interesse del Liverpool per, ma la risposta della proprietà americana è stata chiarissima: per Cardinale, infatti, Pulisic è intoccabile, viene considerato un vero e proprio pilastro e, di conseguenza, non lascerà Milanello.

Arrivano, invece, delle novità importanti per i pali. Il Milan ha prolungamento il contrato del secondo portiere Pietro Terracciano, che si è legato ai rossoneri fino al 30 giugno del 2027.