Nonostante le indiscrezioni degli ultimi giorni, Mattia Liberali non tornerà a vestire la maglia del Milan. Il trequartista classe 2007, cresciuto nel settore giovanile rossonero, ha scelto il Como come prossima tappa, respingendo la corte del Diavolo che aveva provato ad inserirsi in extremis. Intervenuto in diretta a 'Calciomercato - L'Originale', il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha svelato i motivi dietro la scelta del ragazzo.

La rottura tra il Milan e Liberali della scorsa estate

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Milan, Liberali sceglie il Como: Gianluca Di Marzio spiega perché

“Il Milan offriva di più, quindi il ragazzo non ha fatto una scelta economica. Oggi Cardinale in persona ha messaggiato con il giocatore e ha offerto più soldi a tutti. Nonostante questo, l'agente e la famiglia hanno deciso che il progetto migliore per lui fosse il Como e hanno scelto così. Questa società continua ad avere un grandissimo fascino sui giovani”.

Le cifre dell'operazione

era considerato uno dei gioielli del settore giovanile rossonero. Il 15 dicembre 2024 debutta da titolare contro il, indossando laembrava l’inizio di un percorso da predestinato, ma le cose sono andate diversamente. Parte della dirigenza non riponeva nel ragazzo la stessa stima dei tifosi, a causa di limiti fisici considerati insormontabili. Il contratto in scadenza e il poco spazio in prima squadra lo hanno spinto versoUna decisione che ha sorpreso tutti, così come la gestione della cessione (parametro zero), che ha lasciato aperti diversi interrogativi.Queste le parole disulla scelta di Liberali:Al momento della cessione, ilha mantenuto unaper tutelarsi in caso di exploit da parte di Liberali. Il Como, tuttavia, spenderà soloper acquistare il talento del Catanzaro, come previsto dalla clausola rescissoria. Questo significa che il club rossonero incasserà appena. Una cifra irrisoria, soprattutto in virtù delle qualità del ragazzo, che avrebbero potuto fruttare un bottino decisamente più ricco al