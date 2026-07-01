Il Tottenham ha definito l’acquisto di Sandro Tonali. L’intesa con il Newcastle è stata raggiunta sulla base di 115 milioni di euro, bonus inclusi. Una cifra che rende l’ex centrocampista del Milan l'italiano più costoso della storia del calcio. Il giocatore firmerà un contratto da 10 milioni di euro netti a stagione valido fino al 2032. Tonali ha preferito la proposta degli ‘Spurs’ rispetto a quella del Manchester City. L'operazione garantisce un ritorno economico anche al club rossonero, che incasserà una quota della maxi-cessione grazie ai premi di solidarietà.

I numeri di Tonali al Milan

Tonali al Tottenham: le cifre dell'operazione e il ruolo di De Zerbi

Tonali al Tottenham: ecco quanto incassa il Milan

A San Siro,ci ha messo pochissimo a entrare nel cuore dei tifosi, complice una forte e dichiarata fede rossonera abbinata alla grinta mostrata in campo. In tre stagioni con ilil giocatore ha collezionatocondite davincendo da protagonista lodel 2022. Poi, nell'estate del 2023, la separazione con il trasferimento a titolo definitivo ala fronte di un'offerta daUna cessione record, a cui il Diavolo ha deciso di non rinunciare per generare un'ingente plusvalenza.diventa così l’acquisto più oneroso nella storia del. Il giocatore sarà il faro del centrocampo di, allenatore degli ‘Spurs’ dallo scorso 31 marzo. La volontà del tecnico bresciano ha influito in modo decisivo sulla scelta dell’ex Milan. All'interno dello scacchiere di De Zerbi, Tonali farà coppia conin mediana, altro colpo da 100 milioni del club inglese.Il club rossonero incasserà circaper il trasferimento dial. La cifra spetta ala titolo diper lo sviluppo del calciatore e verrà corrisposta indipendentemente dalla base fissa finale dell'accordo tra i due club di Premier League. Unaper un calciatore che avrebbe potuto fruttare un bottino decisamente più ricco alle casse di Via Aldo Rossi.