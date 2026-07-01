Tottenham e Newcastle hanno trovato l'accordo per il trasferimento di Sandro Tonali: ecco quanto incasserà il Milan
Il Tottenham ha definito l’acquisto di Sandro Tonali. L’intesa con il Newcastle è stata raggiunta sulla base di 115 milioni di euro, bonus inclusi. Una cifra che rende l’ex centrocampista del Milan l'italiano più costoso della storia del calcio. Il giocatore firmerà un contratto da 10 milioni di euro netti a stagione valido fino al 2032. Tonali ha preferito la proposta degli ‘Spurs’ rispetto a quella del Manchester City. L'operazione garantisce un ritorno economico anche al club rossonero, che incasserà una quota della maxi-cessione grazie ai premi di solidarietà.
I numeri di Tonali al MilanA San Siro, Tonali ci ha messo pochissimo a entrare nel cuore dei tifosi, complice una forte e dichiarata fede rossonera abbinata alla grinta mostrata in campo. In tre stagioni con il Milan, il giocatore ha collezionato 130 presenze, condite da 7 gol e 13 assist, vincendo da protagonista lo Scudetto del 2022. Poi, nell'estate del 2023, la separazione con il trasferimento a titolo definitivo al Newcastle a fronte di un'offerta da 60 milioni di euro. Una cessione record, a cui il Diavolo ha deciso di non rinunciare per generare un'ingente plusvalenza.
Tonali al Tottenham: le cifre dell'operazione e il ruolo di De ZerbiTonali diventa così l’acquisto più oneroso nella storia del Tottenham. Il giocatore sarà il faro del centrocampo di Roberto De Zerbi, allenatore degli ‘Spurs’ dallo scorso 31 marzo. La volontà del tecnico bresciano ha influito in modo decisivo sulla scelta dell’ex Milan. All'interno dello scacchiere di De Zerbi, Tonali farà coppia con Matheus Fernandes in mediana, altro colpo da 100 milioni del club inglese.
Tonali al Tottenham: ecco quanto incassa il MilanIl club rossonero incasserà circa un milione di euro per il trasferimento di Tonali al Tottenham. La cifra spetta al Milan a titolo di contributo di solidarietà per lo sviluppo del calciatore e verrà corrisposta indipendentemente dalla base fissa finale dell'accordo tra i due club di Premier League. Una magra consolazione per un calciatore che avrebbe potuto fruttare un bottino decisamente più ricco alle casse di Via Aldo Rossi.
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