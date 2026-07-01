Uno dei nomi in cima alla lista del Milan per rinforzare la difesa è quello di Gonçalo Inácio. Il centrale portoghese classe 2001 ha già lavorato con Ruben Amorim allo Sporting tra il 2020 e il 2024, arco di tempo in cui il giocatore ha giocato 186 presenze, impreziosite da 17 gol e 12 assist, per un totale di quasi 15.000 minuti in campo. A complicare i piani del club rossonero, come rivelato da Fabrizio Romano, potrebbe essere la clausola rescissoria monstre presente nel contratto di Inácio con il club di Lisbona.

Chi è Gonçalo Inácio

Calciomercato Milan, spunta la clausola per Gonçalo Inácio

Cresciuto nelle giovanili dello Sporting Lisbona,ha vestito soltanto la maglia biancoverde in carriera. Con il club portoghese, il centrale ha esordito ildiventando subito un perno della retroguardia biancoverde. Mancino naturale, nelle sei stagioni giocate allo Sporting, il difensore classe 2001 ha collezionatoimpreziosite daper un totale di oltre 20 mila minuti in campo. Nel 2020 è arrivato anche il debutto in, con cui ha giocato 20 partite, partecipando anche all'Europeo del 2024 e guadagnandosi la convocazione alNella Coppa del Mondo 2026 che si sta tenendo nelle americhe, tuttavia, Inácio non è ancora sceso in campo, complice la concorrenza agguerrita di Ruben Dias e Renato Veiga.Stando a quanto riferito dasul proprio canale Whatsapp, all'interno del contratto tra loci sarebbe una clausola rescissoria daUna cifra che supera ampiamente il reale valore del giocatore, che su 'Trasfermarkt.it' è valutato

Romano ha spiegato anche che il Milan era già al corrente della clausola, ma non è disposto a versare tutti quei soldi nelle casse dello Sporting. L'eventuale offerta del club rossonero non dovrebbe superare quota 40 milioni, ma resta da capire se a Lisbona siano disposti a liberare Inácio per tale cifra. Romano aggiunge che Gerry Cardinale e Ruben Amorim hanno già iniziato a guardarsi intorno e stanno studiando due possibili alternative qualora la trattativa non dovesse andare in porto.

Le possibili alternative