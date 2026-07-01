Fabrizio Romano svela la presenza di una clausola rescissoria nel contratto di Gonçalo Inácio con lo Sporting: il Milan valuta due possibili sostituti
Milan, ecco la probabile formazione con Amorim da allenatore
Uno dei nomi in cima alla lista del Milan per rinforzare la difesa è quello di Gonçalo Inácio. Il centrale portoghese classe 2001 ha già lavorato con Ruben Amorim allo Sporting tra il 2020 e il 2024, arco di tempo in cui il giocatore ha giocato 186 presenze, impreziosite da 17 gol e 12 assist, per un totale di quasi 15.000 minuti in campo. A complicare i piani del club rossonero, come rivelato da Fabrizio Romano, potrebbe essere la clausola rescissoria monstre presente nel contratto di Inácio con il club di Lisbona.
Chi è Gonçalo InácioCresciuto nelle giovanili dello Sporting Lisbona, Gonçalo Inácio ha vestito soltanto la maglia biancoverde in carriera. Con il club portoghese, il centrale ha esordito il 4 ottobre del 2020, diventando subito un perno della retroguardia biancoverde. Mancino naturale, nelle sei stagioni giocate allo Sporting, il difensore classe 2001 ha collezionato 262 presenze, impreziosite da 24 gol e 15 assist per un totale di oltre 20 mila minuti in campo. Nel 2020 è arrivato anche il debutto in Nazionale, con cui ha giocato 20 partite, partecipando anche all'Europeo del 2024 e guadagnandosi la convocazione al Mondiale. Nella Coppa del Mondo 2026 che si sta tenendo nelle americhe, tuttavia, Inácio non è ancora sceso in campo, complice la concorrenza agguerrita di Ruben Dias e Renato Veiga.
Calciomercato Milan, spunta la clausola per Gonçalo InácioStando a quanto riferito da Fabrizio Romano sul proprio canale Whatsapp, all'interno del contratto tra lo Sporting e Gonçalo Inácio ci sarebbe una clausola rescissoria da 60 milioni di euro. Una cifra che supera ampiamente il reale valore del giocatore, che su 'Trasfermarkt.it' è valutato 40 milioni.
Romano ha spiegato anche che il Milan era già al corrente della clausola, ma non è disposto a versare tutti quei soldi nelle casse dello Sporting. L'eventuale offerta del club rossonero non dovrebbe superare quota 40 milioni, ma resta da capire se a Lisbona siano disposti a liberare Inácio per tale cifra. Romano aggiunge che Gerry Cardinale e Ruben Amorim hanno già iniziato a guardarsi intorno e stanno studiando due possibili alternative qualora la trattativa non dovesse andare in porto.
Le possibili alternativeSecondo 'Tuttosport', un profilo da tenere d'occhio è quello di Lenny Yoro, difensore francese classe 2005, attualmente in forza al Manchester United. Il 'Corriere dello Sport' rilancia facendo il nome di Lisandro Martinez, classe 1998 del Manchester United. 'La Gazzetta dello Sport', invece, lancia la clamorosa indiscrezione su Virgil Van Dijk, presentato come il sogno di Ibrahimovic e Cardinale. Altri difensori accostati al Milan nelle ultime ore sono Tiago Gabriel del Lecce e John Stones del Manchester City. Più defilata la pista che porta ad Antonio Silva del Benfica, che sembra vicino al rinnovo con il club portoghese.
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