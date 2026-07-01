na di quelle indiscrezioni che fanno sobbalzare tutti i tifosi: il Milan sarebbe sulle tracce di Virgil van Dijk. La bomba di mercato ha già iniziato a circolare con molta insistenza nelle scorse ore, accendendo una fantasia nella testa del popolo rossonero. Un'idea che sarebbe nata e spinta da Zlatan Ibrahimovic in persona. il difensore olandese, attualmente in scadenza con il Liverpool, rappresenterebbe il 'colpo da scudetto': ma quanto c'è di vero e concreto?

Calciomercato Milan, rossoneri su van Dijk?

"A me oggi, risulta che per il Liverpool Virgil van Dijk è al 101% parte della programmazione. Il giocatore ha già parlato con Andoni Iraola e parla tutti i giorni con i dirigenti del Liverpool. I Reds hanno già perso una serie di leader, è lo stesso discorso per cui non ha liberato Alisson per la Juve.

A spegnere eventuali entusiasmi ci ha pensato direttamente il noto esperto di mercato. Nel suo ultimo video pubblicato su YouTube, il giornalista ha voluto fare il punto della situazione, congelando il sogno dei rossoneri:

Il motivo della chiusura da parte del club inglese è solamente strategico. Il Liverpool, infatti, sta affrontando un ciclo di rinnovamento e non può perdere un'altro senatore all'improvviso. Anfield, infatti, ha già salutato calciatori dal calibro di Momo Salah e Andrew Robertson. Per questa stessa ragione, la dirigenza ha voluto bloccare Allison e, di conseguenza, considerano l'olandese incedibile.

"È andato via Salah, è andato via Robertson: stanno perdendo dei pezzi fondamentali a livello di spogliatoio. Immaginate perdere van Dijk nell'anno in cui arriva un nuovo allenatore. Non me la sento di far sognare i tifosi del Milan in questo momento: sarebbe fantastico averlo in Italia ma a oggi il Liverpool è assolutamente rilassato e tranquillo"