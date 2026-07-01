Chiuso, anche in via ufficiale, l'acquisto di Gonçalo Ramos dal PSG, il Milan ha immediatamente spostato le proprie attenzioni, in questi primi giorni della sessione estiva di calciomercato, sul tassello del difensore centrale. Viste le forti difficoltà per arrivare ad António Silva del Benfica, il Diavolo si sta ora concentrando con decisione su un altro profilo di altissimo spessore: Gonçalo Inácio dello Sporting Lisbona.

Il fattore Amorim e l'identikit tattico di Gonçalo Inácio

Classe 2001, difensore centrale mancino, Gonçalo Inácio rappresenta uno dei giocatori che il nuovo tecnico rossonero,, vorrebbe a tutti i costi nel suo scacchiere. Parliamo di un elemento di assoluto livello internazionale, considerato tra i più bravi in Europa ad interpretare la difesa a tre. Il centrale è stato un vero e proprio fedelissimo di Amorim durante l'esperienza comune allo Sporting e condivide con il tecnico lusitano anche la stessa agenzia di procuratori, la AS1, dettaglio che potrebbe velocizzare i contatti.

Sotto il profilo contrattuale, Gonçalo Inácio è legato allo Sporting Lisbona fino al 30 giugno 2030 con una clausola risolutoria fissata a 60 milioni di euro. Esiste tuttavia un accordo di massima con i biancoverdi della Capitale: il club è pronto a lasciarlo partire in cambio di una proposta soddisfacente per la sua carriera intorno ai 40-45 milioni di euro.

Come ricordato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il giocatore è fortemente interessato al passaggio in rossonero, complice la chiamata diretta dello stesso Amorim. Ora, però, Milan e Sporting dovranno lavorare per trovare la quadra economica definitiva. Per il Diavolo si tratterebbe di un innesto perfetto: è un difensore moderno, eccellente nella conduzione del pallone e nella lettura tattica, capace di impostare il gioco direttamente dalle retrovie. La sua duttilità gli permette di agire sia da centrale che da braccetto sinistro in una linea a tre, oltre che da centrale sinistro in una retroguardia a quattro.

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I numeri in Portogallo e il paragone con Van Dijk

Presenze complessive : 259 partite ufficiali con lo Sporting Lisbona.

: 259 partite ufficiali con lo Sporting Lisbona. Bottino realizzativo : 24 gol e 15 assist al suo attivo.

: 24 gol e 15 assist al suo attivo. Palmarès : 7 titoli complessivi vinti in Portogallo, tra cui 3 campionati nazionali.

: 7 titoli complessivi vinti in Portogallo, tra cui 3 campionati nazionali. Ultima stagione: 46 presenze totali in tutte le competizioni, impreziosite da 3 gol e 3 assist.

Il percorso del centrale lusitano con la maglia dei 'Leões' certifica la continuità e l'abitudine a calcare palcoscenici importanti:

I piani di mercato del Milan per la retroguardia appaiono ormai delineati. Più lui di Virgil van Dijk per la difesa del nuovo corso: se l'olandese è destinato a rimanere un sogno suggestivo e chissà quanto irraggiungibile per i parametri del club, il profilo del portoghese può trasformarsi molto presto in una solida e concreta realtà.