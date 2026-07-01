Da ieri pomeriggio il Milan ha, anche ufficialmente, il suo nuovo numero 9. Il club di Via Aldo Rossi, infatti, ha annunciato con un comunicato l'acquisto di Gonçalo Ramos, che arriva a titolo definitivo dal PSG. L'attaccante portoghese, classe 2001, ha firmato un contratto a lungo termine di cinque anni, che lo legherà ai colori rossoneri fino al 30 giugno 2031.

Le cifre dell'affare Ramos e la svolta di Cardinale

Le colonne del 'Corriere dello Sport' oggi in edicola hanno ricordato come il suo acquisto – fortemente voluto dal nuovo allenatore e suo connazionale Rúben Amorim – sia costato alle casse rossonere ben 74 milioni di euro più bonus. Anche lo stipendio di Gonçalo Ramos è da vero top player del panorama europeo: il centravanti percepirà 7 milioni di euro netti a stagione, bonus inclusi.

Si tratta di una svolta epocale per le strategie del Diavolo. Dopo anni in cui il Milan sembra aver quasi snobbato l'esigenza di dotarsi di un numero 9 forte e di respiro internazionale, in quest'estate di calciomercato la proprietà ha cambiato rotta. Per il rafforzamento della squadra, giunta quinta in classifica nell'ultima annata, la dirigenza ha iniziato la sessione proprio acquistando un centravanti di primissimo livello.

L'acquisto di Ramos è da leggersi chiaramente anche come un 'messaggio' diretto del proprietario Gerry Cardinale all'indirizzo dei sostenitori del Milan, ancora scettici nei suoi confronti dopo anni di fallimenti alla guida del club con il suo fondo RedBird. Gonçalo Ramos diventerà così il settimo giocatore portoghese nella storia del Milan, nonché il terzo assistito portato a Milano dal potente procuratore Jorge Mendes, dopo le precedenti (non edificanti) esperienze di André Silva e João Félix.

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I numeri e il palmarès del nuovo bomber rossonero

Benfica : 106 partite ufficiali condite da 41 gol e 12 assist.

: 106 partite ufficiali condite da 41 gol e 12 assist. PSG : 131 presenze complessive con 45 reti e 10 assist.

: 131 presenze complessive con 45 reti e 10 assist. Nazionale portoghese: 26 presenze e 10 gol messi a segno.

Il centravanti lusitano si presenta a San Siro per la terza, importante tappa della sua carriera calcistica, forte di statistiche realizzative di tutto rispetto e di un palmarès pesante:

In carriera, finora, Gonçalo Ramos ha già bacheca un campionato portoghese conquistato con il Benfica e ben 12 trofei sollevati con la maglia del PSG, tra cui spiccano 3 titoli di Ligue 1, 2 Champions League, una Supercoppa Europea e una Coppa Intercontinentale FIFA. Un innesto di mentalità vincente per lo scacchiere di Amorim.