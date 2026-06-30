L'accordo era stato raggiunto lo scorso 26 giugno, ma ora è arrivata l'ufficialità: Gonçalo Ramos è un nuovo giocatore del Milan. Il centravanti portoghese classe 2001 ha firmato un contratto quinquennale valido fino al 30 giugno 2031 con un ingaggio da 7 milioni di euro netti a stagione. Il club rossonero ha comunicato l'acquisto del giocatore attraverso un comunicato diramato sui propri canali ufficiali.

Il numero di maglia scelto da Gonçalo Ramos

Gonçalo Ramos al Milan: il comunicato ufficiale del club

Caricamento post Instagram...

"AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Gonçalo Matias Ramos dal Paris Saint-Germain FC. L'attaccante portoghese ha sottoscritto un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2031. Nato a Olhão il 20 giugno 2001, Gonçalo Ramos cresce nei settori giovanili di Olhanense e Benfica, dove completa il proprio percorso di crescita fino all'esordio tra i professionisti nel 2019. Con il Club di Lisbona supera le 100 presenze ufficiali e realizza 41 reti, affermandosi come uno dei talenti più promettenti del panorama portoghese e contribuendo in maniera decisiva alla vittoria della Primeira Liga nella stagione 2022/23. Nell'estate del 2023 si trasferisce al Paris Saint-Germain, Club con cui si conferma ai massimi livelli del calcio europeo, arricchendo il proprio palmarès con tre Campionati francesi, due Coppe di Francia, tre Supercoppe di Francia, due UEFA Champions League, una Supercoppa UEFA e una Coppa Intercontinentale FIFA, segnando 45 gol in 131 presenze. Nel novembre 2022 debutta con la Nazionale maggiore del Portogallo. Con la selezione lusitana prende parte a due edizioni della Coppa del Mondo FIFA e conquista la UEFA Nations League 2024/25. AC Milan rivolge a Gonçalo un caloroso benvenuto e gli augura le migliori soddisfazioni personali e di squadra con la maglia rossonera".

Gonçalo Ramos al Milan: la lezione di Manuel Rui Costa

“Prima di una partita di Europa League Rui Costa mi chiamò e mi disse: 'Gonçalinho, qualsiasi cosa accada entra in campo e comportati come se stessi giocando in strada con i tuoi amici. Gioca rilassato, libero'. Mi porto ancora dietro questo consiglio: mi tolse la pressione di giocare in prima squadra e mi diede la fiducia che mi serviva”.

Come emerge dal post Instagram, l'attaccante portoghese ha di portare sulle spalle il. Un numero pesante, che alè stato indossato da grandissimi campioni come. L'ultimo 9 rossonero in ordine di tempo è stato, ma il club ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto, rispedendo il tedesco al West Ham dopo appena sei mesi. In carriera,ha già indossato ilcon le maglie diAl, invece, aveva optato per l'Questa ladiffusa dalNel post pubblicato dalsu Instagram è presente unadiL'attaccante p0rtoghese ha svelato un consiglio di un grande ex rossonero, oggi presidente del Benfica, club in cui è cresciuto il centravanti classe 2001.