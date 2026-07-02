Il calciomercato estivo del Milan. continua a regalare molti colpi di scena e varie suggestioni improvvise. Con la sessione omnia entrata nel vivo, le luci degli uffici di via Aldo Rossi restano accese fino a tarda notte: la dirigenza sa che per fare il salto di qualità serve un innesto di quelli capaci di spostare gli equilibri. Nelle ultime ore, oltre alle voci legate a Virgil Van Dijk, ha iniziato a circolare una voce clamorosa che porta nuovamente in Premier League ad una delle squadre più forti e vincenti degli ultimi anni.

Milan, il colpo in difesa arriva dalla Premier League?

Secondo quanto riferito da Transferfeed.com, il Milan avrebbe messo nel mirino un pluricampione d'Europa. un fedelissimo di Pep Guardiola he ha fatto della tecnica e leadership il suo marchio di fabbrica. Stiamo parlando di

L'inglese classe '94 nasce come difensore centrale. ma la sua duttilità tecnica gli permette di agire anche come terzino destro. Abile sia nelle chiusure che nel gioco aereo, il difensore ha vissuto una vera e propria evoluzione nell'ultimo periodo alla corte dei Citizens. Guardiola, infatti, lo ha spesso utilizzato in una posizione più avanzata rispetto alla linea di difesa, quasi a ridosso del centrocampo, trasformandolo in un regista.

La valutazione e lo stipendio

Nonostante il grande valore tecnico, il trentaduenne inglese ha vissuto una stagione un po' ai margini, con un minutaggio ridotto rispetto al solito. Situazione che ha spinto i suoi agenti a guardarsi attorno. Il Milan, a caccia di un difensore esperto. ha fiutato l'affare. ingolosito anche dalle condizione favorevoli: il valore del calciatore, secondo transfermarkt, si aggirerebbe attorno ai 12 milioni di euro, ma il Milan potrebbe prenderlo a zero visto che è svincolato.

Al momento il Milan non sembrerebbe aver avviato una vera e propria trattativa. Quella di Stones, al momento, rimane soltanto un'idea di mercato nata anche dalla proposta degli agenti. I costi dell'ingaggio sono 'importanti': Stones, infatti, ha un ingaggio lordo da circa 13 milioni di sterline, pari a 250mila sterline a settimana. I rossoneri, però, non sembrerebbero essere gli unici interessati: su di lui anche Inter e Juventus.